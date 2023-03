Des panneaux installés à Thuin pour sensibiliser les automobilistes... aux grenouilles qui traversent la route!

Dans ces conditions, nos amis les batraciens risquent de traverser nos routes pour rejoindre leur site de reproduction.

Cet après-midi, le service travaux de Thuin a installé des panneaux aux endroits les plus connus pour les traversées. À la tombée de la nuit, pensez-y et levez le pied si vous passez par la rue de Biesme et la rue de Ragnies !