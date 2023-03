Les chiens désormais autorisés pour le personnel de l’administration communale de Braine-l’Alleud!

Depuis peu, la commune de Braine-l’Alleud a décidé de s’inspirer de ce qui se fait de plus en plus dans les entreprises privées : proposer aux membres de son personnel d’amener avec eux, chaque jour, leur chien. Si, en France, la mairie de Grenoble, propose déjà cette possibilité, le bourgmestre de Braine-l’Alleud a décidé de tenter l’expérience.

Dans son bureau, le chien dispose donc de son panier, sa gamelle et quelques jouets. « Je vois que ça se passe extrêmement bien », relate Brigitte, qui ne savait pas comment cela allait se passer, à nos confrères.

Être approuvé

Mais avant de pouvoir amener son ami à quatre pattes, il faut montrer patte blanche. Le chien doit être sociable, propre, bien élevé, en ordre de vaccination et ne pas figurer parmi les « chiens dangereux ». Une demande, sur base d’un formulaire, doit être rempli et validé par le collège communal. Et bien évidemment, les collègues directs de la personne devront marquer leur accord. À cette heure-ci, seuls deux membres du personnel, dont Brigitte, ont fait leur demande.