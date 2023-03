L’une des nombreuses victimes du violeur en série carolo Deogracias témoigne: «Il ne se remettra jamais en question, c’est un sauvage»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici près de deux semaines, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Deogracias Bossa Domba à une peine de 10 ans de prison. Durant plusieurs années, le Carolo a piégé, agressé, violé, harcelé des dizaines de jeunes femmes dans la région. Il est toutefois toujours dans la nature et fait même l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Parce qu’il court toujours, les victimes de ce violeur en série ne parviennent pas à se satisfaire de ce jugement. C’est le cas de Marie (prénom d’emprunt) qui a trouvé le courage de nous rencontrer. « Même si on l’arrête et qu’il va 10 ans en prison, que se passera-t-il quand il sortira ? Il ne va jamais se remettre en question, c’est un sauvage. »