Cette vidéo montrant des chars embourbés a été filmée en 2022 lors d'un entraînement en Suède

"Les chars Leopard 2 n'aiment pas les sols détrempés", indique une publication Telegram publiée le 4 mars 2023 par le compte "Russosphère - En défense de la Russie" et visionnée plus de 17.000 fois depuis.

Alors que la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Canada ont livré ou promis des chars Leopard à l'Ukraine pour contrer l'invasion russe, de nombreux internautes concluent en commentaire que ces images ont été tournées en Ukraine et montrent les blindés fournis par les occidentaux, les qualifiant de "cadeau empoisonné" et assurant que "la Russie vaincra".

Des messages similaires accompagnant la vidéo et ironisant sur le fait que le "transport des chars Leopard se passe bien" ont circulé en hongrois, russe, bosnien, slovaque et polonais.

Une vidéo tournée en Suède en 2022

On voit sur les images certains soldats sont en t-shirts, ce qui est inhabituel pour un mois de février ukrainien, permettant de douter que ces images y aient été récemment filmées.

Pour retrouver le contexte de cette vidéo et tenter d'établir où et quand elle a été tournée, l'AFP a effectué une recherche d'image inversée à partir de captures d'écran de la vidéo comme le permet l'outil Invid-WeVerify.

L'AFP a retrouvé des occurrences de la vidéo plus anciennes, par exemple dans des tweets datant du 30 avril 2022 et du 1er mai 2022.

Les deux messages indiquent que ces chars sont des "Swedish Strv 122". Le dernier tweet contient également le hashtag #WartoftaStridsvagnskompani (compagnie de chars Wartofta).

Le char Stridsvagn (Strv) 122 est le principal char de combat utilisé par l'armée suédoise et est basé sur le modèle de char allemand Leopard 2.

Sur la base de ces informations, l'AFP a mené une recherche en suédois sur les réseaux sociaux et a retrouvé des photos similaires sur le compte Instagram de la compagnie de chars Wartofta et sur son compte Facebook, publiées le 28 avril 2022.

La compagnie Wartofta fait partie du régiment Skaraborg, un régiment blindé de l'armée suédoise. Non seulement les chars sur les photos sont les mêmes que ceux de la vidéo, mais le paysage est également reconnaissable, comme le montre la comparaison ci-dessous.

Comparaison entre une capture d'écran de la vidéo montrant l'entrainement militaire filmé en avril 2022 en Suède à gauche et une capture d'écran de la vidéo qui est partagée actuellement sur les réseaux sociaux à droite.

La légende de la publication Instagram en suédois indique : "Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, être lourd n'est pas toujours un avantage. La semaine dernière, l'entreprise s'est entraînée en Scanie [comté suédois au sud du pays, NDLR] et nous avons acquis une expérience précieuse dans la connaissance du terrain. Si nous avions gagné une couronne [monnaie suédoise] pour chaque pelletée, nous pourrions tous partir en vacances. Mais au moins, nous avons eu de la chance avec la météo!"

Une vidéo tournée sur un terrain d'entraînement dans le sud de la Suède

Grâce au commentaire d'un internaute mentionnant le "lac Silvåkra", l'AFP a pu géolocaliser le site sur lequel la vidéo a été tournée en cherchant autour de Slivakra, un village du sud de la Suède situé à environ 35 kilomètres à l'est de la ville de Malmö.

La même maison et une petite colline qui apparaissent sur la vidéo sont reconnaissables.

Comparaison entre la vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux et la street view de Google Maps à droite Comparaison entre la vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux et la street view de Google Maps à droite

Le chef de la communication du régiment de Skåne Sud de l'armée suédoise Marcus Nilsson a confirmé auprès de l'AFP le 1er mars 2023 que la vidéo avait été tournée sur un terrain d'entraînement militaire à Revingehed, situé à 35 kilomètres au nord-est de Malmö.

"Les chars appartiennent au régiment Skaraborgs de Skövde", a-t-il déclaré le 1er mars, précisant que la vidéo est tirée d'un exercice datant du printemps 2022. "Il s'agit d'une zone célèbre pour sa boue profonde et où il est courant de s'enliser. Nous l'utilisons pour des exercices de dégagement et le film provient de l'un de ces entraînements".

Comme l'ont expliqué les forces suédoises, le logo noir et blanc que l'on voit sur les chars est un marqueur de "véhicules ennemis" utilisé lors d'entraînements militaires.

Coalition de soutien à l'Ukraine

Alors que les alliés européens ont envoyé à l'Ukraine des centaines de chars soviétiques modernisés pour contrer l'invasion russe, Kiev a plaidé pour des armements occidentaux plus avancés.

Le Leopard 2, fabriqué en Allemagne, est considéré comme l'un des modèles les plus performants au monde et est largement utilisé en Europe, rendant pièces détachées et munitions faciles à obtenir.

Caractéristiques du modèle de char Leopard 2 ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO, Paz PIZARRO)

La Suède fait partie des pays qui se sont engagés à envoyer ces chars à l'Ukraine. Le 24 février 2023, elle a annoncé qu'elle enverrait une dizaine de chars suédois Leopard 2 "dès que possible".

L'Allemagne a déclaré le même jour qu'elle enverrait 18 chars Leopard 2 A6 en Ukraine.

L'AFP a déjà vérifié une ancienne photo qui assurait montrer, à tort, le premier char Leopard livré à l'Ukraine détruit en mars 2023.

Combats meurtriers à Bakhmout

La Russie a affirmé le 15 mars qu'elle combattrait jusqu'à la prise de Bakhmout, épicentre de combats particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est ukrainien, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive malgré la défense acharnée des Ukrainiens.

Alors que les rumeurs d'un retrait tactique allaient bon train depuis une semaine, la présidence ukrainienne avait auparavant indiqué que les commandants en chef des forces armées s'étaient "prononcés en faveur de la poursuite de l'opération défensive et d'un renforcement de (leurs) positions à Bakhmout", lors d'une réunion avec le chef de l'Etat.

Les troupes russes ont progressé ces dernières semaines au nord et au sud de la ville, coupant trois des quatre routes d'approvisionnement ukrainiennes et ne laissant plus que celle menant plus à l'ouest vers Tchassiv Iar comme voie de sortie.

Près de Tchassiv Iar, assis à l'intérieur de son véhicule de combat BMP-2, un soldat ukrainien a raconté à l'AFP le 7 mars qu'il venait de passer un mois à Bakhmout et devait faire des réparations sur son blindé. Il a souligné que l'unique chemin pour quitter la ville passe sur des pistes en terre, et si des blindés s'embourbent, "ils sont la cible des tirs d'artillerie" russes.