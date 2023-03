La deuxième édition du salon SIEP s’ouvre ce vendredi au Lotto Mons Expo

Reflet de la société, le salon SIEP de Mons accueillera de nombreux recruteurs en recherche de nouveaux talents. Les jeunes diplômés, les demandeurs d’emploi et travailleurs en réorientation professionnelle, quelles que soient leurs qualifications, pourront rencontrer les employeurs et ce, dans l’espoir de trouver leur futur job.

Un salon destiné à un large public : élèves, étudiants, parents, mais aussi demandeurs d’emploi et travailleurs. Il offre un panel représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour accompagner les jeunes et les adultes dans leur choix d’orientation ou de réorientation scolaire et professionnelle. Un événement unique dans la province du Hainaut.

Parmi les secteurs qui proposent des postes à pourvoir, citons : l’industrie alimentaire et automobile, le transport routier, le secteur médical et le non-marchand, les métiers de la sécurité (Défense, police fédérale et locale, services de secours, sécurité aérienne…), l’économie, l’immobilier, les métiers de l’eau et du recyclage, sans oublier les administrations publiques et agences intérim qui recherchent des profils variés(administratifs et techniciens).