La Défense invite l’industrie à préparer un programme d’avions de combat de 6e génération

L’Institut royal supérieur de Défense (IRSD), le « think tank » de ce ministère en matière de sécurité et de défense, réunira dans les prochaines semaines d’importants acteurs de l’industrie belge dans le cadre du groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement sur une possible participation à un programme de systèmes aériens de combat de nouvelle génération, le « Next Generation Combat Aircraft Technologies », a annoncé jeudi la Défense.

La Défense rappelle que le développement de l’avion de chasse du futur est un processus de longue haleine, complexe et de haute technologie et « qui offre de nombreuses opportunités aux acteurs industriels belges » – alors que la Belgique avait renoncé au début des années 2000 à participer au programme américain « Joint Strike Fighter » (JSF). Ce dernier a conduit au développement de l’avion de combat F-35, un chasseur furtif de cinquième génération que le précédent gouvernement a fini par acquérir à 34 exemplaires, sans bénéficier des « retours industriels » espérés.

Les acteurs de l’industrie belge seront donc réunis dans les prochaines semaines au sein du groupe de travail « Next Generation Combat Aircraft Technologies » (NGCAT), accompagné par l’IRSD.

L’intention est que les parties prenantes de l’industrie belge discutent de la manière dont elles peuvent contribuer au développement de l’avion de chasse du futur, en vue de futurs programmes d’investissement potentiels, de commandes et de retours économiques pour l’industrie belge, souligne la Défense.

En raison de la grande diversité des sujets – et donc aussi des opportunités – le groupe de travail est divisé en différents sous-groupes. De cette manière, davantage d’entreprises – plus spécialisées dans certains domaines – peuvent rejoindre la table. Ces entreprises doivent avoir une capacité et une expérience pertinentes dans l’ingénierie (aéronautique et spatiale), la production ou le support de service et seront soumises à une vérification de sécurité avant d’être admises dans les groupes de travail, ajoute le ministère.

Les cinq sous-groupes qui seront établis concernent les aérostructures et les fonctions associées ; l’avionique, la connectivité et les systèmes de senseurs embarqués, la propulsion et les accessoires, l’intercohérence du système de systèmes et les technologies de rupture.

L’intention est que le groupe de travail NGCAT puisse formuler un avis au conseil des ministres fédéral dans le courant du mois de juin, afin de permettre à l’ensemble du gouvernement de décider de quelle manière l’industrie belge concernée peut être guidée et soutenue sur le terrain de ces technologies. Les entreprises intéressées par un ou plusieurs des groupes de travail peuvent visiter le site ad hoc NGCAT de l’IRSD (defence-institute.be) pour plus d’informations et pour s’inscrire.

Mme Dedonder a rappelé que la DIRS, approuvée par le gouvernement fédéral le 16 septembre 2022 et présentée au monde des entreprises le 4 octobre, prévoit que la Défense consacre 1,8 milliard d’euros d’ici 2030 pour collaborer avec l’industrie belge et d’autres partenaires éventuels dans le domaine de recherche et de développement de nouvelles technologies et de capacités duales (militaires et civiles).