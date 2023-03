La Maltonne, bière artisanale bio de Malonne, réinvente la règle de trois ce samedi à la Ferme de Reumont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bertrand Delvaux, son frère François et leur beau-frère Sébastien Adans, amateurs de bonnes bières, ont décidé de planter du houblon voici cinq ans à Malonne.

François, Bertrand et Sébastien brassent les Maltonne. - D.R.

« On cultive 300 plants », confirme Bertrand. « On s’est dit que ce serait bien de valoriser notre production en créant une bière. On s’est vide rendu compte que nos casseroles ne suffiraient pas à cuisiner tout le houblon récolté, et on s’est tourné vers des brasseries professionnelles. »