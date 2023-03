Le restaurant Perle do Brasil, fermé à cause d’une toiture percée, a rouvert ses portes à Aubel

Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont engendré quelques dégâts çà et là. Après des rafales de vent qui avaient arraché la toiture d’un magasin de vêtements à Henri-Chapelle, le restaurant aubelois Perle do Brasil a aussi connu un problème à cause des précipitations. Heureusement tout rentre enfin dans l’ordre.

Voici trois jours, quand les propriétaires ont commencé la journée dans leur établissement, ils ont eu une mauvaise surprise. La toiture était percée et l’eau s’écoulait dans la cuisine à partir d’un trou du diamètre d’un ballon de basket au plafond.