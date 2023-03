Le chat Gustave, mascotte du quartier de la Madeleine à Tournai, kidnappé? «Un témoin l’a vu dans les bras d’une dame qui était avec deux enfants»

Cela fait cinq ans que Gustave, un chat de race British Shorthair de 8-9 ans, a élu domicile dans une habitation de la rue Muche-Vache, dans le quartier de la rue de la Madeleine. Le chat a ses petites habitudes et est devenu la mascotte du quartier et des deux écoles supérieures. « Gustave est très sociable, il se promène et va à la rencontre de tout le monde, entre le jardin de la Reine, et les quais, jusqu’au Colruyt. Dans le quartier, tout le monde le connaît et il est devenu la mascotte de la HELHa et de l’école Jeanne d’Arc. À la HELHa, il va en classe et assiste même aux cours. La directrice le prend chaque année en photo et il a son portrait dans l’entrée de l’école », confie son propriétaire Alexis Lambert.