L’humanitaire Olivier Vandecasteele emprisonné en Iran renoue avec sa famille pour la première fois depuis sept semaines

Après une brève conversation téléphonique avec sa famille, le représentant de l’ambassade de Belgique en Iran a pu rendre visite à Vandecasteele sous la surveillance de plusieurs gardiens. Cet entretien a duré environ 20 minutes et a été à nouveau filmé dans son intégralité.

Au cours de l’entretien, la famille a pu informer Olivier de l’importante vague de soutien qu’il reçoit de la part de la population belge et européenne. En effet, plus de 315 000 personnes ont signé la pétition pour sa libération. « Il en a été très ému et cela lui a donné un courage visible », dit-on. « Il a remercié chaleureusement les gens pour leurs nombreuses initiatives.