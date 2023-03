Il frappe une jeune femme pour lui voler son GSM la nuit du Réveillon à Charleroi: «C’est faux, c’est elle qui m’a prêté son téléphone»

Amina sortait d’une soirée et elle avait bu cette nuit-là. Quand elle a sorti son GSM, c’est dans l’idée d’appeler un taxi… mais elle n’avait plus de batterie. « Il a surgi, m’a frappée à plusieurs reprises au visage avant de prendre la fuite. J’ai avisé une patrouille dans une voiture et je les ai abordés ». Djamel a une toute autre version des faits.

« On discutait, je lui ai demandé son GSM à prêter pour appeler un ami et elle me l’a tendu. Puis, elle a continué son chemin… Je l’ai suivie pour le lui rendre mais j’ai aperçu la police. Comme je suis en séjour illégal, j’ai pris la fuite », dit-il devant le tribunal. Les deux versions sont évidemment irréconciliables…