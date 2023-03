Scène insolite à trois semaines de Paris-Roubaix: un troupeau de chèvres désherbe la mythique Trouée d’Arenberg (photos)

Le 9 avril prochain, la Trouée d’Arenberg verra défiler le gratin du cycliste mondial à l’occasion de Paris-Roubaix. En attendant, ce sont des acteurs bien différents qui foulent ces pavés mythiques.

Depuis plus d’un mois, une quarantaine de chèvres et moutons parcourt les 2 300 mètres de ce secteur pavé. L’objectif de cette opération baptisée « Les Biquettes de l’Espoir » : désherber la Trouée d’Arenberg. Si par le passé ce nettoyage était mécanique, les organisateurs ont souhaité trouver une alternative plus écologique. C’est ainsi que la solution de l’éco-pâturage s’est imposée.