Les députés francophones inquiets par la répartition géographique des cliniques agréées pour le cancer du sein: «C’est une question de vie ou de mort»

Du côté francophone de la Chambre, les députés se sont inquiétés du problème de la répartition géographique des cliniques agréées.

À la suite d’une étude du KCE, le ministre a décidé de revoir fondamentalement la politique appliquée dans ce domaine pour limiter le remboursement de l’élaboration du plan de traitement, qui doit être fait par une équipe multidisciplinaire et experte, et de la chirurgie liée à un cancer du sein aux cliniques agréées. Or, au fur et à mesure que l’on progresse dans le sud du pays, celles-ci sont moins nombreuses et la province de Luxembourg n’en compte aucune, ont rappelé Josy Arens (Les Engagés), Melissa Hanus (PS) et Laurence Hennuy (Ecolo).