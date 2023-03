Chansons paillardes et verre à la main, les élus montois se filment au salon de l’agriculture: Opaline Meunier, choquée, interpelle le conseil

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi prochain, au conseil communal de Mons, les échanges risquent encore d’être houleux. La conseillère communale d’opposition Opaline Meunier (Mons en Mieux) interpellera le conseil au sujet de photos et de vidéos diffusées publiquement sur les réseaux sociaux. Elles concernent des membres du collège et des employés de l’administration au salon de l’agriculture de Paris.

« Dans cette vidéo, on peut y voir, verre de champagne à la main, employés, échevins et au moins un conseiller communal en train de chanter « Et ric et rac on va sketter l’baraque », en dansant au milieu du salon, entre les exposants, en pleine journée », explique l’élue montoise qui vient de quitter les Engagés pour rejoindre le MR.