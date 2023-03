L’Union Saint-Gilloise face à l’Union Berlin dans le stade d’Anderlecht: la police craint des débordements (photos)

Plus de 14.000 tickets (sur les 15.000 en vente) avaient trouvé preneurs, hier soir, dont 2.000 réservés aux supporters allemands, pour ce 8e de finale retour d’Europa League opposant l’Union Saint-Gilloise à l’Union Berlin. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (3-3).

Pour l’occasion, l’USG s’est délocalisée au Lotto Park, stade d’Anderlecht. Et la tension pourrait se faire ressentir autour du stade. Les autorités craignent de voir des supporters des Mauves profiter de ce match pour en découdre avec les supporters saint-gillois, et que les visiteurs berlinois se mêlent eux aussi à ces potentiels débordements. « Les mesures sont plus strictes que pour un match de championnat ordinaire », a d’ailleurs indiqué Sarah Frederickx, porte-parole de la police, à Het Laatste Nieuws. Un dispositif particulier a donc été mis en place. « La police sera également présente autour du stade. Si nécessaire, nous pouvons demander l’assistance d’un déploiement extra-policier ».