La Province présente son tableau de bord de la santé 2022: près d’une personne sur trois souffre d’au moins une maladie chronique à Liège

Selon les dernières données disponibles au moment de la constitution du tableau de bord, parmi quelques chiffres clés tirés de celui-ci, il s’avère qu’en province de Liège, l’espérance de vie est en augmentation régulière. En 20 ans, les femmes ont gagné plus de 2,5 années et les hommes plus de 4,7 années.

Les fumeurs en hausse

On notera également que le cancer du sein représente près d’un des nouveaux cas de cancers sur trois chez les femmes et est le deuxième plus mortel tandis que le cancer de la prostate est le deuxième plus mortel chez les hommes et est numéro un du point de vue de l’incidence. 9 % des hommes et 10,1 % des femmes souffrent de diabète et reçoivent un traitement. L’obésité concerne 11,6 % des hommes et 12,5 % des femmes alors que le surpoids touche plus les hommes que les femmes.