Le Grand Prix Victor Cornez est de retour à Sirault: attention aux restrictions de circulation

Comme chaque année, le Grand Prix Victor Cornez, championnat du Hainaut de cyclisme contre-la-montre, invite les catégories U15, U19, U23 et Elites 2 et 3 à arpenter les rues des villages de Sirault et de Neufmaison. Pour l’occasion, un dispositif de sécurité est mis en place.

Il sera interdit de stationner ou de circuler sur la place de Sirault, pendant toute la journée. Ça sera aussi le cas à la rue des Déportés (tronçon compris entre la place et rue E.Lété). De 11h à 18h30, il vous sera interdit de stationner dans les rues E.Lété, de Soignies, de Colonel Balance, de Stambruges, P. Gobert, A. Danneau, D. Blondiau, E.Vandervelde, R. Liénard. Enfin, dans la rue Demelin, la circulation se fera dans les deux sens et le stationnement sera interdit.