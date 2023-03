Réforme des retraites en France: plusieurs milliers de manifestants rassemblés sur la Place de la Concorde, l’intersyndicale appelle à une 9e journée de grèves jeudi

Depuis le milieu de l’après-midi, des manifestants se sont rassemblés à l’appel du syndicat Solidaires place de la Concorde, non loin de l’Assemblée nationale où Elisabeth Borne a déclenché l’article 49.3.

Ils ont été rejoints peu après 16h30 par des manifestants massés près de l’Assemblée nationale et par un cortège de plus de 1.600 jeunes parti de la place de la Sorbonne, aux cris de « Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi » et « A bas le 49.3 », a constaté une journaliste de l’AFP.