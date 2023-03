Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sous contrat avec le Sporting de Charleroi jusqu’en juin 2026, Jackson Tchatchoua vit un début de carrière contrasté. Passé d’inconnu à trouvaille plus qu’intéressante d’Edward Still, qui aimait son profil insaisissable, en début de saison dernière, le Belgo-Camerounais de 21 ans est un peu retombé dans l’anonymat ces dernières semaines puisqu’il n’a par exemple encore jamais été titularisé sous Felice Mazzù. La nouvelle blessure de Jules Van Cleemput et la suspension pour deux matches de Ken Nkuba lui offrent la possibilité de relancer sa, toujours très jeune, carrière. Il espère en profiter.

Vous connaissez une saison plus compliquée que la dernière. Comment vous sentez-vous et quel regard portez-vous sur ce deuxième exercice au sein de l’élite ?

Globalement, je me sens bien sur le plan physique. Pour mon regard sur la saison, c’est sûr que j’ai plus joué l’an dernier, mais ça fait partie du foot. On sait qu’une carrière est faite de hauts et de bas. Je prends ces périodes plus difficiles comme une forme d’apprentissage pour le futur. Cela me permet d’apprendre à gérer des moments plus difficiles dans une carrière et de savoir que tout n’est pas toujours rose. Bien sûr que je ne suis pas content de ne pas jouer, mais j’essaie que ça ne déteigne pas sur mon état général. Je reste professionnel parce qu’on sait que, dans le foot, ça peut aller vite. Je reste motivé et confiant par rapport à ce que je suis capable de faire.