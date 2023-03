EDITO – Pensions: la voie royale pour Marine Le Pen

Des grèves dans tous les secteurs, des tas d’immondices qui s’accumulent sur les places des grandes villes, des manifestations de colère qui n’en finissent plus. Le projet de réforme des retraites présenté par le président français Emmanuel Macron, qui veut porter le départ à la pension de 62 à 64 ans, enflamme la France entière. Son opinion publique, bien entendu, mais aussi la classe politique. L’opposition de la rue et de l’assemblée nationale est tellement forte que le président a décidé de sortir l’arme ultime : l’article 49.3, qui permet le passage en force d’une loi, sans recourir au vote des députés. Cette décision constitue un aveu de faiblesse cuisant pour Emmanuel Macron, qui n’a pas réussi à convaincre les députés et la population.

Pourtant, 64 ans, ça ne semble pas si terrible pour des pays comme la Belgique et l’Italie, où l’âge de la retraite a été porté à 67 ans depuis des années. Et pourtant, tant en Italie que chez nous, la puissance des syndicats est bien plus forte qu’en France. Où est donc le problème ? Emmanuel Macron a fait preuve d’une arrogance qui se retourne aujourd’hui contre lui. Car ce passage en force sur les retraites, le président français va le porter comme un boulet jusqu’à la fin de son deuxième et dernier mandat. Pire, cette séquence risque de creuser un peu plus la fracture entre les électeurs et la classe politique. Car ni la gauche, ni la droite traditionnelle ne semblent en mesure de prendre le relais de la République en marche, qui risque bien de disparaître en même temps que l’ère Macron. Et pour de nombreux électeurs, Marine Le Pen fera peut-être figure de dernier refuge, un peu à l’image de la désillusion qui a poussé les Italiens à se jeter dans les bras de l’extrême droite de Giorgia Meloni. Si cela devait se concrétiser, Macron en porterait une responsabilité énorme. Mais les corps intermédiaires et les autres partis ne seraient pas exempts de tout reproche.