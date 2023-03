«On nous licencie parce qu’on est 5 centimes plus cher au mètre carré»: Colère chez les travailleurs d’Avery Dennison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’annonce de l’intention du groupe Avery Dennison de licencier 245 travailleurs de son site de Soignies, un calme plat régnait à l’emplacement de l’ancienne usine Mactac. Une ambiance lourde due au coup de massue de cette annonce surprise. Au lendemain, le choc a laissé place à la colère, affirme Fabian Caci, représentant FGTB et ouvrier sur le site depuis plus de 26 ans.

Un licenciement massif et inattendu - L.T.

« Nous avons eu des réunions avec la direction jusqu’à 2h du matin. On nous a expliqué que notre production revient à 5 centimes plus cher du mètre carré que sur d’autres sites. On licencie une personne sur deux pour 5 centimes… », lâche difficilement le syndicaliste.