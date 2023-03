Indemnités de départ illégales à la Chambre: Nothomb attend des explications, Langendries tombe des nues et la famille Defraigne se dit écoeurée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’ils pensaient vivre une retraite paisible et heureuse, quatre anciens présidents de la Chambre se voient aujourd’hui reprocher de toucher ou d’avoir touché une indemnité de pension illégale. Non seulement Herman De Croo (un total de 210.819 €) et Siegfried Bracke (126.015 €), mais aussi Charles-Ferdinand Nothomb (384.669 €) et Raymond Langendries (256.881 €). Un cinquième, le libéral Jean Defraigne, décédé en 2016, aurait quant à lui touché un total de 315.635 €. Tout cela a été dévoilé lors d’une réunion du Bureau de la Chambre. Ces indemnités sont illégales car elles contournent la loi qui plafonne le montant des pensions.