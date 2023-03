Rallye du Mexique: la chance de Thierry Neuville, ou l’habitude de Sébastien Ogier ?

Ott Tänak, Kalle Rovanperä, Thierry Neuville et Elfyn Evans, qui occupent dans cet ordre les quatre premières places du Mondial des rallyes, parviendront-ils enfin à inscrire leur nom au palmarès du rallye du Mexique – troisième manche du championnat 2023 –, dimanche dans la région de León ? Ou est-ce à Sébastien Ogier que reviendra le privilège d’enfiler les santiags et de coiffer le sombrero réservés au vainqueur ? Et ce pour la septième fois en ce qui le concerne, encore un record ! Si l’on se réfère à l’aisance avec laquelle l’octuple champion du monde a toujours abordé l’épreuve nord-américaine, au point d’y avoir déjà égalé les six succès de son compère Sébastien Loeb, mais avec quatre constructeurs différents (VW, Ford, Citroën et Toyota), on voit mal comment ne pas faire du pilote Toyota le grandissime favori. Et ce avec d’autant plus de facilité qu’il abordera la première étape de vendredi en cinquième position sur la route, et sera dès lors en grande partie dispensé du balayage qui l’a si souvent pénalisé dans le passé.

Ogier : « Enfin sans balayer ! » « J’avoue avoir hâte d’enfin découvrir cette épreuve sans avoir à balayer le premier jour ! », confesse le Gapençais de 39 ans, qui avait fait ses débuts en Mondial au Mexique (en 2008) en y remportant d’emblée le Junior WRC, preuve de son aisance sur les routes caillouteuses et tracées dans les montagnes des Sierra de Lobos et Guanajuato. « Ma dernière victoire, ici en 2020, s’était déroulée dans des conditions très particulières, puisque l’épreuve avait été écourtée alors que les frontières commençaient à se fermer en raison du covid (l’épreuve n’a d’ailleurs plus été intégrée au calendrier mondial en 2021 et 2022, NDLR). C’est dire si je me réjouis de retrouver l’ambiance festive et agréable qui règne sur cette épreuve, en espérant que cela se traduise par un nouveau succès. »

Neuville : « Problèmes de fiabilité » Déjà victorieux cette année (et pour la neuvième fois !) au Monte-Carlo, le Français reprendrait alors les commandes du championnat, tout en renforçant l’idée qu’il pourrait alors redevenir un candidat (très) sérieux au titre, même s’il s’en défend en ne cessant de répéter qu’il ne fera pas toutes les épreuves en 2023. Les Tänak, Rovanperä et autre Neuville parviendront-ils alors à lui barrer cette route pourtant si attrayante ? « Nous avons souvent rencontré des problèmes de fiabilité ici », rappelle d’abord notre compatriote, alors que de toutes les marques engagées en WRC depuis plus d’une décennie, Hyundai est la seule à n’avoir jamais triomphé au Mexique !

Cyril Abiteboul, le nouveau patron d’Hyundai Motorsport, dit se sentir prêt à enfin vaincre le signe indien cette année, alors que Thierry Neuville (trois troisièmes places en neuf tentatives ici) préfère parler de podium, sans plus… « Disons qu’en démarrant troisième sur la route, je vais commencer par essayer de franchir sans casse la première journée, la plus longue du rallye, afin de pouvoir aborder la suite dans de meilleures conditions », pose le quintuple vice-champion du monde. « Car mon objectif principal sera de devancer les deux pilotes qui me précèdent au championnat. »