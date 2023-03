«Qui a gagné?»: des images filmées dans une école russe choquent

Les images diffusées sur Telegram proviennent d’une école de Sébastopol dans la région de Crimée occupée. Sur celles-ci, on peut voir des écoliers russes apprendre à manier et démonter des armes telles que des Kalachnikov. Les deux jeunes écoliers que l’on voit font en réalité un concours de rapidité. On peut notamment y voir une fille démonter, nettoyer et recharger une arme pendant que l’un de ses camarades demande : « Qui a gagné ? ».

Si ces « cours » sont donnés aux lycéens, ils le sont également aux plus petits soit dès l’école maternelle, expliquent nos confrères de HLN.