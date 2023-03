Joy Hallyday (14 ans), la fille de Johnny, qualifiée de «tepu» dans TPMP: Laeticia Hallyday réagit pour la première fois en exclusivité, «ce que Joy a vécu est intolérable, c’est mon rôle de la protéger» (vidéo)

Il y a 16 ans, Johnny partait chercher un peu « d’anonymat » en famille, à Los Angeles. « C’était la liberté d’être inconnu. Ça permettait de protéger nos enfants de tout ce tribunal médiatique, parfois atroce à vivre, du jugement des uns et des autres », nous confie Laeticia. Qui, aujourd’hui, doit monter au créneau pour protéger ses enfants. Il y a quelques jours, elle déposait plainte pour injures publiques contre une chroniqueuse de « TPMP » (Kelly Vedovelli) qui avait insulté Joy, suite à des vidéos TikTok. « Il y a des choses qui sont intolérables », nous dit Laeticia. « La société est dans le jugement. Il y a beaucoup de haine qui s’est installée après le Covid. Il faut protéger nos enfants de ça. Et malheureusement, ils sont victimes aussi des réseaux sociaux, parce que c’est leur génération. Ce n’est plus la même génération que la nôtre, il y a des codes qu’on ne comprend pas tout le temps. Mais ce que Joy a vécu, à 14 ans, c’est d’une telle violence ! C’est mon devoir de maman de protéger mon enfant, de la protéger de toute cette injustice, c’est intolérable ».

Pour rappel, c’est le 30 janvier dernier que sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avaient évoqué une vidéo de Joy Hallyday, la fille de Laeticia et Johnny. On pouvait voir l’adolescente de 14 ans en maillot de bain. Cette séquence postée sur TikTok avait très vite été supprimée du réseau social. Kelly Vedovelli avait alors qualifié la vidéo de « summum de la vulgarité » : « Pour moi, c’est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons… », avait-elle lancé. « Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu ne peux pas faire ça ! Parce ce que c’est la nouvelle génération, on a le droit d’être des tepus [verlan de ’pute’, NDLR] ? Non mais arrête », avait conclu la chroniqueuse de « Touche pas à mon poste ».