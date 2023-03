L’année dernière, les trains ont été en retard de 13.463 minutes à cause des animaux

L’hécatombe touche surtout la Wallonie. En 2022, 12 collisions entre un train et un animal se sont produites dans le Luxembourg, 11 en province de Liège, 9 dans le Hainaut et 8 dans le Namurois, soit 40 sur un total national de 58. Le Brabant wallon et Bruxelles ont été épargnés, selon les chiffres communiqués à la Chambre par le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. En comparaison, il y avait eu 60 heurts en 2021, 45 en 2020 et 36 en 2019.

Ces accidents ont entraîné un total de 13.463 minutes de retard pour les trains de voyageurs, de marchandises ou internationaux. En 2022, le mois le plus concerné est septembre avec 11 sinistres. Mais il ne faut pas tire de conclusions hâtives par rapport à la chasse. En 2019 et 2020, les mois les plus meurtriers étaient respectivement février et janvier. D’une manière générale l’été (mai, juin et juillet) est relativement épargné.