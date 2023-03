La batterie domestique, une solution pour réaliser des économies d’énergie? «Il faut bien identifier ses propres besoins»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour y parvenir, ils sont de plus en plus nombreux à se renseigner sur les capacités et l’opportunité d’installer des batteries domestiques (Tesla, LG, Solarwatt, Huawei, SonnenBatterie...) comme le confirme Pieter Van der Auwermeulen, de Wallbox.