Lise et Goran, premier couple à se marier dans la nouvelle saison de «Mariés au premier regard»: «C’est un vrai coup de foudre!»

Lise. J’ai regardé toutes les saisons du programme. Ça faisait longtemps que j’étais célibataire et j’ai voulu tenter ma chance. Je ne suis jamais tombée sur les bonnes personnes. J’ai eu deux vraies relations dans ma vie. Une première d’un an qui s’est terminée par une tromperie. J’ai eu énormément de mal à m’en remettre. Et une seconde où j’ai découvert que mon partenaire menait une double vie. J’ai alors décidé de me reconstruire et de faire mon chemin seule. J’ai notamment acheté une voiture, construit ma maison, et j’en suis très fière.

Goran. J’ai toujours eu du mal à communiquer. Quand il y a un problème, j’ai tendance à tout garder en moi. Avec le temps, j’ai appris à m’ouvrir et à m’exprimer. Je suis parfois susceptible mais je suis quelqu’un de bienveillant et de respectueux. J’ai des valeurs. Lise. Je suis une fille assez impulsive et renfermée quand il s’agit de dévoiler mes sentiments. J’ai du mal à être démonstrative. Je suis tout de même pétillante et à l’écoute. Je suis parfois du genre à privilégier le bien-être de mes proches plutôt que le mien.

Quel genre de partenaire recherchez-vous ?

Goran. J’aime les filles assez sportives. Blonde ou brune, ça m’est égal. Je veux surtout rencontrer quelqu’un de doux et gentil. Un peu comme moi. Lise. Je n’ai pas énormément de critères. Je recherche quelqu’un de drôle et d’assez sportif. Je suis quand même assez dynamique. Je fonctionne surtout au feeling. Physiquement, je n’avais aucune attente particulière.

Goran, vous avez offert un bracelet à Lise avant même de la rencontrer. Pourquoi ?

Goran. Il était évident pour moi de lui offrir ce cadeau et de lui écrire un petit mot. J’ai voulu la rassurer et lui montrer mon engagement. Lise. Je ne m’y attendais pas. Ce cadeau m’a beaucoup rassurée. J’ai tout de suite compris que Goran était quelqu’un d’attentionné.

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant de vous rencontrer ?

Goran. J’étais vraiment très stressé. J’avais l’impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J’ai énormément discuté avec mon frère pendant le trajet. Il a tenté de me rassurer comme il pouvait. Ma plus grande peur était qu’elle me dise non. C’est quand même une émission télévisée. Je ne voulais pas paraître ridicule. Lise. Moi, j’étais assez sereine. Cela dit, quand je suis entrée dans la commune, j’avais peur de trébucher ou de faire une bêtise. Je suis assez maladroite. Quand j’ai vu Goran, il avait le sourire aux lèvres. Il semblait heureux d’être là.

On dit que vous avez eu un coup de foudre l’un pour l’autre. C’est vrai ?

Goran. Oui. Lise est quelqu’un de souriant et de très solaire. Ça m’a fait du bien de tomber sur une femme comme elle. Elle avait un grand sourire. Je pense que c’est un vrai coup de foudre entre nous. Mes proches étaient heureux de la voir. Ils se sont tout de suite dit qu’elle allait me correspondre. Lise. Sur le moment même, on n’a pas beaucoup de choses sur lesquelles se baser. Avec le recul, je ne sais pas si on peut parler d’un vrai coup de foudre. Une chose est sûre : on s’est tout de suite plu !

Appréhendez-vous le voyage de noces ?