Bonne nouvelle pour le football belge: le champion de Belgique 2024 ira directement en poule de la Ligue des champions

Avec l’élimination des deux dernières équipes turques (Fenerbahçe et Sivasspor) et de l’ultime représentant ukrainien (Shakhtar Donetsk), les derniers pays susceptibles de mettre en danger la place de la Belgique dans le top 10 du ranking UEFA voient leur coefficient bloqué d’ici la fin de saison. Même si la Belgique ne prenait plus le moindre point d’ici la fin de saison, Bâle ne peut ramener au maximum que 3 points à la Suisse… qui avait plus de 10 points de retard après la qualification de La Gantoise pour les quarts de finale de Conference League (40,400 contre 30,175 avant les matches de l’Union et d’Anderlecht).

Traduction : calée en 8e position (impossible de revenir sur le Portugal ou les Pays-Bas) du ranking 2023, la Belgique va retrouver dans un an un qualifié direct pour les poules de la Ligue des champions (avec l’exclusion de la Russie, il faudra passer par les playoffs l’été prochain). Le vice-champion retrouvera le 3e tour préliminaire (au lieu du 2e tour l’été prochain). Le vainqueur de la Croky Cup sera à nouveau aux playoffs de l’Europa League tandis que le meilleur classé des deux qualifiés pour la Conference League entrera au 3e tour préliminaire (tandis que la saison prochaine, ce sera deux équipes belges dès le 2e tour).