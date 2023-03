Jan Vertonghen aux anges après la qualification d’Anderlecht: «Villarreal est une grande équipe, c’est un énorme succès»

Anderlecht a créé l’exploit en surprenant Villarreal ce jeudi. Un magnifique résultat qui propulse les Mauves en quarts de finale de la Conference League. « C’est une surprise pour tout le monde ! », s’est réjoui Jan Vertonghen après la rencontre. « On a tout donné, les 20 premières minutes étaient très difficiles et on a concédé plusieurs grosses occasions mais on a eu un peu de chance. En 2e mi-temps, je pense qu’on a bien joué, on a eu les meilleures occasions. Villarreal est une grande équipe et c’est un énorme succès pour Anderlecht »

« On a un grand gardien, mais toute l’équipe a bien défendu et on a eu un peu de chance », a-t-il ensuite insisté. « Mais tout le monde a tout donné, c’est pour ça qu’on est ici. Il y a une grande mentalité dans l’équipe. »