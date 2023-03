Teddy Teuma «très fier» de la qualification de l’Union en Europa League: «C’est un très grand exploit»

Teddy Teuma était bien au poste jeudi soir avec l’Union St-Gilloise qui a réussi une grosse performance pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League. Le capitaine unioniste a d’ailleurs inscrit le premier des trois buts de son équipe face à l’Union Berlin (3-0) après un partage 3-3 à l’aller en Allemagne.

Lire aussi Une soirée hors du temps pour l’Union

« Malgré la performance et que ce soit mérité, cela reste un très grand exploit », a souligné Teuma au micro de la RTBF. « Il faut profiter de ses moments là. Ils peuvent être rares dans une carrière. C’est un moment exceptionnel. Je n’aurais jamais cru arriver jusqu’ici. Mais, et c’était le discours d’avant match, si on est là c’est qu’on a une carte à jouer et ce n’est pas pour rien. On a prouvé qu’on méritait notre place. »