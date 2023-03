Une soirée hors du temps pour l’Union

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour l’Union Saint-Gilloise, l’équation était à la fois simple et complexe, jeudi soir, au moment d’aborder ce 8e de finale retour face à l’autre Union, celle de Berlin cette fois : forte du joli résultat acquis sur la pelouse de l’actuel 3e de la Bundesliga (3-3), il lui fallait faire preuve d’audace pour espérer s’imposer et monter dans le… quart de finale de Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1960, à une époque où on parlait encore de la Coupe d’Europe des Villes de Foire.

Alors qu’elle avait plutôt mal négocié ses deux matches retours de la saison, aux Rangers (tour préliminaire de Ligue des champions) et à l’Antwerp (demi-finale de Coupe), en ayant oublié de desserrer le frein à main, il n’en fut absolument pas question, jeudi soir, pour un match qui risque bien de rester longtemps gravé dans la mémoire des spectateurs présents, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, habitués ou non des soirées endiablées du stade Marien, d’ailleurs.