La Cour des comptes va calculer le coût de la suppression du statut de cohabitant: «Il est temps d’avoir des chiffres objectifs»

En 1945, quand la sécurité sociale a été créée, elle a été façonnée sur un modèle familialiste autour de droits directs accordés au chef de famille, à savoir celui qui travaille, d’une part, et de droits dérivés pour les personnes qui partageaient sa vie et n’exerçaient aucune activité professionnelle, d’autre part. Ce modèle correspond de moins en moins à la société d’aujourd’hui et pénalise des personnes en fonction de leur choix de vie.

Le combat pour l’individualisation des droits sociaux est porté depuis longtemps par de nombreux partis et associations, sans avoir été toutefois concrétisé.