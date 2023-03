Senne Lynen pense déjà au quart d’Europa League: «On a joué dans la neige à Berlin, ce serait bien un peu de soleil maintenant!»

Senne Lynen était encore sous le choc quelques minutes après la qualification de l’Union Saint-Gilloise face à Berlin. « Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête… Si quelqu’un m’avait dit cela il y a deux ou trois ans, je n’y aurais pas cru. Et même il y a un an car j’étais encore blessé. On a réalisé un match incroyable, marquant trois buts, et même un quatrième finalement annulé. »

Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les Saint-Gillois. « Parfois, je suis perfectionniste après les matches et je cherche les erreurs. Mais aujourd’hui, il n’y en avait pas. Le mot-clé de notre performance, c’était l’intensité et la qualité au ballon. On savait également qu’il ne fallait pas commettre de petites erreurs qui pouvaient nous coûter cher. »