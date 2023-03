Zeno Debast après la qualification d’Anderlecht à Villarreal: «Le secret, c’est qu’on est une équipe maintenant»

Zeno Debast : « Maintenant, on est une équipe. C’est ça le secret. On a obtenu plein de confiance ces dernières semaines et cela nous a servis ce soir. Sur mon sauvetage, je voyais le ballon rentrer et je me suis placé sur la ligne et j’ai sorti le ballon. Mais tout le monde a travaillé et a fait des sauvetages. Je pense à Arnstad à la dernière minute qui a fait un tacle. Je suis vraiment heureux de cette qualification. On voulait partager avec les supporters. On les a entendus durant toute la rencontre. Je voulais les remercier pour ça. »

Bart Verbruggen : « J’ai dû sortir quelques ballons. Mon arrêt le plus compliqué ? mon réflexe devant Moreno. Je dois remercier le gardien du Cercle qui a fait exactement le même arrêt contre nous dimanche dernier. Je n’ai pas été très bon sur le premier arrêt et j’ai donc dû en faire un second pour sauver le premier. Heureux d’avoir pu le faire. Je ne sais même pas ce qui se passe sur la dernière occasion mais je parviens à toucher le ballon du pied. On savait que c’était une très bonne équipe. Tous les joueurs ont fait des efforts énormes et ont tout fait pour empêcher le ballon de rentrer. Je pense à Debast sur la ligne, N’Diaye sur son flanc ou Refaelov qui a beaucoup couru. Et j’en oublie. J’espère que cela ne s’arrêtera pas dans cette compétition. »