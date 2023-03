Un projet fou qui revoit le jour en Italie: le gouvernement veut construire un immense pont entre la péninsule et la Sicile

Rien de moins que les Romains dans l’Antiquité nourrissaient déjà le rêve d’un lien traversant du détroit de Messine. Il y a plus de 2.000 ans, ils avaient attaché ensemble des flotteurs et tonneaux mais une tempête a détruit leurs ambitions.

Un tel pont serait près de trois fois plus long que le Golden Gate Bridge à San Francisco aux USA, et 1.000 mètres plus long que le celui d’Akashi Kaikyo au Japon, qui est le pont suspendu le plus long au monde.