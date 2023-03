Coup dur pour les détenteurs d’IPTV: cette décision va fortement les impacter, «nous allons continuer à les cibler»

C’est un nouveau coup dur porté aux propriétaires d’IPTV. En effet, la plateforme de streaming « Streamzz » va fermer, selon ce qu’a annoncé l’Alliance pour la Créativité et le Divertissement (ACE).

Streamzz comptait 7 millions d’utilisateurs et permettait d’accéder à 75.000 films et 15.000 séries en alimentant plus de 60 plateformes d’IPTV. « Nous allons continuer à cibler des services de piratage de différents types pour protéger l’économie créative », a déclaré Jan Van Voorn, le directeur d’ACE. Il ajoute : « Une preuve que personne dans le monde de la piraterie n’est hors d’atteinte ».