Chelsea - Everton, Arsenal - Crystal Palace,...: tout savoir sur la 28ème journée de Premier League (vidéo)

Est-ce que le monde de la Premier League est sérieux ? La question se pose lorsqu'il s'agit d'évoquer Nottingham Forest et ses 30 joueurs arrivés lors des deux derniers mercatos ! Le promu (14e) fait partie des candidats au maintien et malgré sa gabegie en matière de transferts, c'est un pur produit du club, Brennan Johnson, qui tire les Reds vers le haut. Face à Newcastle (vendredi 21h sur VOOSport World en clair), ils pourront compter sur la ferveur du public du City Ground. Sur cette pelouse sacrée, Forest a pris 20 de ses 26 points en PL cette saison ! De leur côté, les Magpies, qui rêvent de la Ligue des champions, vont tenter de prolonger l'euphorie issue de la victoire du week-end passé, la première en six journées !

Quarts de finale de Cup oblige, seules 7 rencontres de Premier League sont programmées ce week-end. L'autre rencontre préfacée dans le PL Club oppose Chelsea à Everton (samedi 18h30 sur VOOSport World). En reportant trois victoires d'affilée pour la première fois depuis octobre, les Blues semblent sortis de convalescence. Les blessés quittent progressivement l'infirmerie et Potter semble avoir trouvé un onze de base récurrent. Mais gare à la rechute ! Avec l'arrivée du manager Sean Dyche, dont le style mélange simplicité et efficacité sur le terrain, Everton est redevenu un dur à cuire du championnat. Reste à voir si le mental et l'organisation des Toffees seront capables...