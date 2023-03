Coupes d’Europe: la priorité sera donnée à l’Union Saint-Gilloise

Ce vendredi, les deux équipes connaîtront leur futur adversaire (qu’ils rencontreront les 13 et 20 avril prochains) lors du tirage au sort qui aura lieu à Nyon en Suisse. Le tout sera de savoir laquelle des deux équipes jouera le match aller à domicile et le retour à l’extérieur, et vice-versa. Les deux clubs bruxellois ne peuvent en effet pas jouer en même temps à domicile vu qu’ils se partagent le Parc Astrid, l’Union ayant décidé de déménager de Louvain et d’élire domicile à Anderlecht.

Le tirage de l’Europa League ayant lieu à 13h, soit avant celui de la Conference League qui se tiendra à 14h, l’Union connaîtra son sort avant Anderlecht et les Mauves devront donc se calquer sur celui-ci. Ce qui signifie que, si l’Union débute à l’extérieur, Anderlecht sera assuré, avant même que son tirage au sort ait lieu, de jouer son match aller à domicile. Et vice-versa…