Peter, un Belge, vit sans argent depuis 10 ans: «Je ne paie pas de loyer, je ne peux pas ouvrir de compte en banque»

Cela fait maintenant 10 ans que Peter Clerckx vit sans le moindre revenu. Cet homme de 58 ans ne s’en plaint pas : il habite dans un bâtiment classé de Bruges et a un travail, rapporte le Nieuwsblad. « Je n'ai pas à payer de loyer au propriétaire. Ma carte d’identité est bloquée, je ne peux même plus ouvrir de compte en banque. Mais honnêtement, je me sens plus riche que jamais », déclare-t-il.

Il ne paie pas de loyer : le propriétaire de son logement lui demande simplement que le bâtiment soit bien entretenu. Il cuisine avec l’aide de fours solaires et lave ses vêtements à l’eau. Chez lui, pas besoin d’électricité ou de chauffage, il n’en consomme pas. « Il n’utilise pratiquement pas l’électricité et le chauffage ne fonctionne jamais. Il se réchauffe en se déplaçant et en utilisant des vêtements et des couvertures supplémentaires. Il n’a pas non plus à payer de facture d’eau. Pour se laver et laver ses vêtements, Peter utilise l’eau de pluie. », ajoute Peter.