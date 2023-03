De nouveaux noms confirmés aux Francofolies: Romeo Elvis sera sur scène à Spa pour la fête nationale

Avec Romeo Elvis, Peet, Todiefor et Yellowstraps c'est la scène urbaine belge dans toute sa diversité et sa créativité qui sera célébrée le vendredi 21 juillet au Francofolies de Spa.

Vendredi 21 juillet : Soprano, Romeo Elvis, Peet, Todiefor, Yellowstraps, Ada Oda, Emile Bilodeau...

Samedi 22 juillet : Bigflo & Oli, Loïc Nottet, Pomme, Deluxe, Mentissa, Pierre de Maere, Rive, Fùgù Mango, Bon enfant...

Dimanche 23 juillet : Florent Pagny, Kendji Girac, Christophe Willem, Marc Lavoine, Voyou, Julien Granel, Doowy, Aucklane, Fête à Cali...

Pagny reste au programme

Florent Pagny reste au programme de cette prochaine édition malgré les mauvaises nouvelles concernant son état de santé. Le chanteur de 61 ans a été suivi pendant six mois par la journaliste Audrey Crespo-Mara, dans le cadre d’un reportage qui a été diffusé le 5 mars dans «Sept à huit», sur TF1. En janvier 2023, l’équipe de «Sept à huit» le retrouve, comme prévu, en Patagonie. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes: «Depuis qu’on s’est vu, on a passé des examens, j’en ai même passé un il y a très peu de temps. Je me suis retrouvé il y a une semaine avec une énorme quinte de toux qui m’a rappelé le début de cette histoire. Et donc, j’ai vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et bien, les images elles ne sont pas terribles. Dans trois jours, je rentre à Paris pour aller voir ce qu’il se passe. Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu’il y a des risques de métastases (…) Ce n’est peut-être qu’une infection, mais en même temps, quand tu vois la forme qu’il a et comment il a marqué… Donc je rentre à Paris faire une biopsie pour voir ce que c’est.»