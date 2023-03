Les banques européennes sont «extrêmement solides» et ne sont pas dans le même situation que les banques américaines

Le gouverneur a mis en avant la réglementation Bâle III mise en place après la crise financière de 2008, « parfois critiquée » mais qui a prouvé l’« efficacité » des règles « sur leurs liquidités et sur leurs fonds propres ».

Selon lui, 400 groupes bancaires européens sont soumis à cette réglementation contre 13 aux Etats-Unis, les plus grands établissements.

« C’est une banque qui a à la fois des difficultés de modèle d’affaires (…) et des défaillances de son système de contrôle interne », a-t-il ajouté, encourageant l’établissement à aller « au bout du travail » de redressement.

« Je vous confirme la priorité à la lutte contre l’inflation », a déclaré le gouverneur. « Je crois que nous avons envoyé un signal de confiance qui est fort et qui est double, c’est à la fois une confiance dans notre stratégie anti-inflation et une confiance dans la solidité des banques européennes et françaises », a-t-il poursuivi.