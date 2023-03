L’effroyable facture d’énergie reçue par Bart: ce Belge doit payer 5.400 euros et une avance de 16.000euros, «c’était impossible»

Drôle de surprise pour Bart au moment de découvrir sa facture d’énergie : « C était impossible. J’ai passé plus de deux mois à l’étranger avec ma famille. Lorsque j’ai cherché une explication à ces montants absurdes sur MyLuminus, j’ai remarqué quelque chose d’étrange. Après avoir envoyé mes propres relevés de compteur le 29/01, Luminus a enregistré un relevé de compteur beaucoup plus élevé deux semaines plus tard. C’est étrange ».

de videos

En effet, Bart a dû payer une facture de 5.428,64 €, sans compter l’avance qui lui a été proposée de 1.350 € par mois, soit 16.000 € par an, apporte HBVL. Luminus n’a pas relevé ses compteurs, donnant donc ces chiffres élevés. Fluvius a contesté les montants : « Malheureusement, il semble qu’une estimation erronée ait été faite dans ce cas ». Au final, Bart ne devra payer que 1.418,97 €. L’avance a été baisse à 223 €.