Une sélection de jeux coups de cœur pour s’ambiancer en ce début d’année!

Les fêtes de fin d’année sont maintenant passées depuis longtemps. Sous le sapin ou depuis la fabrique du grand Saint, on a pu découvrir de nouvelles pépites en matière de jeux de société et d’ambiance… Après un début d’année un peu calme, on a pu trouver malgré tout une jolie sélection, parmi laquelle on retrouve de vrais coups de cœur. Un seul mot d’ordre ici : l’amusement !

Si, de base, votre sort se trouve totalement entre les mains du hasard, il vous est donc possible de vous en sortir. D’autant que de multiples cartes vous permettront d’en voler à vos voisins, de passer votre tour, de les attaquer… Bref, un petit jeu super sympa (tout mini : facile à glisser dans un sac), très vite compris et au design complètement décalé !

Il s’agit ici d’un jeu d’ambiance complètement dingo, qui a connu un beau succès en anglais et dont l’édition française vient d’être adaptée. Il est d’ailleurs né depuis la plateforme « kickstarter », une entreprise américaine de financement participatif type ‘crowdfunding’ qui permet à des internautes débordant d’idées de financer leurs projets. Cela vous donne une idée de l’appréciation du public à son égard… Alors, quelle sera votre excuse pour ne pas le tester ?

>À partir de 7 ans, de 2 à 5 joueurs (une version spéciale existe aussi pour des parties en duo !). Durée d’une partie : 15 minutes.

Dors dragon d’or

Distribué par la maison belge Géronimo Games, parlons un peu d’un jeu pour enfants cette fois, avec « Dors dragon d’or », de l’éditeur Game Flow.

Alors ici, déjà, le jeu est visuellement super réussi : avec un dragon en carton 3D qui ravira d’office les petites têtes blondes ! Le pitch fait mouche aussi puisqu’en tant que chasseur de trésors votre objectif sera (en équipe) de piller ledit dragon en pleine sieste et de ramasser un maximum de… pièces d’or. La partie sera évidemment gagnée si celui-ci ne se réveille pas.

Le déroulé séduit clairement les bambins. Malicieusement, c’est un jeu de mémoire qui lance ici les parties. Il va falloir retenir les objets à retrouver en fouillant au milieu des pièces d’or durant un temps défini par un sablier et les replacer aux bons endroits sans se tromper. Attention à la précipitation… Les différents tours se compliquent encore au moyen de cartes « rêve » ou « cauchemar » qui ajoutent aussi des petites missions rigolotes durant la partie (chanter une berceuse au dragon, ne pas pouvoir regarder les objets, etc.). Il faudra faire preuve d’une fine observation et de beaucoup de communication pour ne pas finir par commettre trop d’erreurs et, dès lors, réveiller la bête endormie…

Dans Dors dragon d’or, ne pensez pas qu’on parvienne à rester calme. Tous les joueurs – adultes compris- finissent par hurler lors de la fouille des pièces, excités par le temps qui passe et le besoin d’être efficace. Des super moments en famille !

>À partir de 6 ans, de 2 à 5 joueurs, pour des parties d’environ 30 minutes.

Splito

Au tour de « Splito » maintenant, toujours chez Asmodée. Des règles simples (qui devraient plaire à tous les profils), des parties rapides et dynamiques, une ambiance décontractée mais dans laquelle il faudra tout de même faire preuve de stratégie.

Ici, vous devrez poser, lors de chaque tour, une carte entre vos voisins et vous-même pour essayer de remplir des objectifs : obtenir un nombre défini de tel chiffre, de multiples couleurs, etc. Pas simple, quand tout se déroule en face cachée et qu’on ne peut pas trop dévoiler nos infos… Puis surtout, quand on sait qu’après chaque tour, son jeu part dans les mains des autres joueurs ! Au fil des tours, chacun aura aussi à cœur de maximiser les points dans ses propres zones et c’est là que les interactions se compliquent avec bonne humeur. Véritable suspense, ce n’est qu’à la fin que les points sont comptabilisés et qu’on parvient à découvrir le grand gagnant. Méfiez-vous des apparences, les résultats ne sont pas forcément ceux qu’on imagine ! Autant dire que plus le nombre de joueurs est important, plus les parties se compliquent… Ici encore, Splito est un petit jeu de cartes très chouette, facile à emporter et à sortir pour des parties entre amis ou en famille.

>À partir de 8 ans, de 3 à 8 joueurs, pour des parties d’environ 15 minutes.

Doodle dash

Place cette fois à ce qu’on appelle un « party game » de Géronimo Games, orienté clairement plus sur l’ambiance que la victoire du jeu en elle-même. « Doodle dash » revisite un peu le classique concept du Pictionnary car, vous l’autre compris, il s’agira ici de… dessiner. Non pas comme un incroyable artiste (pas besoin donc d’être un as en la matière, rassurez-vous) mais le plus rapidement possible. Car tous les joueurs devront faire deviner le même mot simultanément à celui qui endossera la casquette d’observateur. Entre les rôles de devineur et de dessinateurs, il faudra ainsi accumuler le plus de points au fil des tours.

Ce qui est drôle, c’est de constater qu’on ne part pas tous sur la même idée de base pour faire deviner le mot à chercher. Pas toujours simple non plus de se risquer à une simple esquisse pour être rapide, de peur de ne pas se faire comprendre… Bref, voilà un petit jeu facile avec lequel on rigole bien tranquillement autour d’une table, adossés avec un bon apéro !

Selon les mots choisis, il peut même s’adapter avec des enfants, dès 8 ans d’après notre expérience, voire moins pour les plus talentueux… De chouettes moments en perspective !