Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une plongée de 38 jours en totale immersion. C’est le laps de temps, réduit à sa plus simple expression, accordé à Domenico Tedesco pour emmagasiner un maximum de données et les restituer sous la forme d’une première sélection. Depuis l’officialisation de sa nomination en qualité de 27e sélectionneur de l’Histoire des Diables, le technicien allemand d’origine italienne n’a pas chômé.

de videos

A peine dépêtré de sa rupture de contrat avec le RB Leipzig, rendue compliquée par les fuites concernant ses tractations avec l’Union belge, il a entamé une tournée des chapelles pour partir à la rencontre des six capitaines de route de l’équipe nationale aux quatre coins de l’Europe. Il a ainsi multiplié les heures d’avions et additionné les miles pour partager un moment avec Kevin De Bruyne (20 février), s’entretenir avec Thibaut Courtois et Axel Witsel à quelques heures d’intervalle à Madrid (25 février), avant de sauter dans le premier avion pour Milan afin de partager un repas avec Romelu Lukaku (26 février), puis de repartir quelques jours plus tard à Istanbul pour échanger avec Dries Mertens (6 mars).