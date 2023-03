Premier League: Patrick Vieira viré par Crystal Palace

Crystal Palace s’est séparé de son entraîneur Patrick Vieira et de ses adjoints Osian Roberts, Kristian Wilson et Saïd Aïgoun, a annoncé le club de Premier League.

Vieira, 46 ans, était arrivé à Crystal Palace en juillet 2021 après un passage à Nice entre 2018 et 2020. L’ancien international français avait fait ses débuts comme entraîneur au New York City FC entre 2016 et 2018 après avoir fait ses gammes au sein du centre de formation de Manchester City.