Plus de 100.000 élèves du primaire et du secondaire sensibilisés aux questions d’argent

La Semaine de l’Argent est un événement thématique annuel ayant pour objectif de permettre un débat aussi large que possible sur les questions d’argent et de braquer les projecteurs sur l’importance de l’éducation financière, explique la FSMA.

La sensibilisation en primaire passera, elle, par deux nouveaux outils pédagogiques. Les enfants de première et deuxième année vont ainsi apprendre à compter en jouant avec des pièces de monnaie et des billets. Les élèves de cinquième et sixième vont, quant à eux, découvrir un nouveau petit magazine composé de diverses activités ludiques liées à des questions d’argent, à réaliser et discuter en classe ou chez eux.