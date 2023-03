La Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B) ouvre le tout premier bachelier en immobilier à Bruxelles

Les deux écoles partenaires offriront ainsi la première formation de ce type en Région de Bruxelles-Capitale. La capitale offre aujourd’hui une multitude de formations à ses étudiants : notamment une formation d’agent immobilier à l’EFP, un Executive Master in future-proof real estate à l’ULB-Solvay et un Executive Master en immobilier à Saint-Louis. On ne retrouve cependant pas de bachelier permettant de suivre une formation en immobilier sur le sol bruxellois.

Actuellement, seules deux formations de ce type existent en Fédération Wallonie-Bruxelles (l’une à Liège et l’autre dans le Hainaut). « Le marché immobilier est pourtant en pleine transition et il est donc important de bien former les futurs diplômés spécialisés dans le domaine et ce bachelier répond d’ailleurs à une forte demande de formation. A titre d’information, à la HECh (Liège) sur ces cinq dernières années, le nombre d’étudiants en immobilier a plus que doublé. » explique la HE2B dans un communiqué.

Le nombre d’étudiants a plus que doublé En effet, en 2016, la HECh comptait 255 étudiants inscrits. En 2021, la nombre d’inscrits est passé à 604 étudiants dont 166 en cohorte diplômante.

« L’étudiant diplômé en immobilier dispose de multiples pistes pour entamer son parcours professionnel. Il peut travailler dans divers secteurs de l'industrie de l'immobilier, notamment dans la vente et la location immobilière, la gestion et l’évaluation immobilière ou encore dans le développement et le conseil en immobilier. » précise la HE2B.