Crypto – L’un des plus gros sites de blanchiment fermé, il aurait facilité le blanchiment de 152.000 Bitcoins

L’opération a été menée par l’Allemagne, les Etats-Unis et Europol, mais également la Belgique, sur le darkweb. Elle aura permis de mettre à l’arrêt un site bien connu des cybercriminels et utilisé pour blanchir des cryptos. ChipMixer, c’est son nom, est désormais inactif après tout de même six ans d’existence.

Concrètement, celui-ci permettait aux cybercriminels de blanchir leurs activités illégales en crypto-monnaies, en l’occurrence des « chips ». Ces jetons étaient ensuite mélangés de manière à anonymiser totalement l’origine des fonds initiaux, et cela permettait ensuite de l’échanger contre d’autres cypto-monnaies ou directement en monnaie FIAT via des distributeurs automatiques de billets ou des comptes bancaires.