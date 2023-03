Sud-Avesnois: l’intercommunalité dit «non» au futur parc éolien belge à Momignies

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quatre éoliennes de 200 mètres de hauteur, le long de la route départementale 951, à 75 mètres de la frontière avec les communes françaises de Baives et Wallers-en-Fagne ? Eh bien, c’est « non » pour la communauté de communes du Sud-Avesnois, réunie mercredi soir à Ohain, qui a voté une « motion relative au projet éolien de la plaine de l’arbre située sur le territoire de la commune belge de Momignies ». Et ce, parce qu’il aurait « des incidences importantes et dommageables ».